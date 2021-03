Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme très sérieusement pour l’avenir de Neymar !

Publié le 20 mars 2021 à 8h15 par H.G.

Alors qu’il est actuellement sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec le PSG, Neymar est bel et bien sur le point de parapher un nouveau bal avec le club de la capitale.

Le temps où Neymar souhaitait effectuer son grand retour au FC Barcelone est désormais révolu. En effet, pleinement épanoui à Paris et au PSG, l’international brésilien âgé de 29 ans est maintenant proche d’y prolonger son contrat actuel qui prendra fin le 30 juin 2022. Comme le10sport.com vous l’a annoncé ce vendredi, le club de la capitale et Neymar ne sont plus loin d’un accord dans l’optique d’un renouvellement de son bail jusqu’au 30 juin 2026. Et cette tendance très positive pour le PSG tend à se confirmer…

Les négociations ne sont pas loin d’aboutir !