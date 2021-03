Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus met fin au feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 mars 2021 à 16h30 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Andrea Pirlo a annoncé que Cristiano Ronaldo devrait rester à la Juventus la saison prochaine. L'attaquant portugais était annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo a été au cœur de l’actualité ces derniers jours. Et pour cause, selon certains médias, l’attaquant portugais pourrait quitter la Juventus cet été, à un an de la fin de son contrat. CR7, battu avec son équipe en huitième de finale de la Ligue des champions par Porto, serait prêt à changer d’air lors du prochain mercato et le PSG n’exclurait pas de passer à l’action dans ce dossier. Le Parisien indiquait que Leonardo suivait toujours la situation de Cristiano Ronaldo, même si le club parisien est engagé dans d’autres dossiers d’envergure à l’instar de la prolongation de Neymar et de Kylian Mbappé, ou à l'instar de celui de Lionel Messi. L’ancien joueur de Manchester United a également été annoncé du côté du Real Madrid, son ancienne équipe. Selon la Cuatro , le club espagnol aurait coché son nom, même si Florentino Perez aurait d’autres priorités. La formation merengue voudrait notamment recruter Kylian Mbappé, mais aussi Erling Braut Haaland perçu comme la star de demain, tandis que Ronaldo s’approche doucement de la fin de sa carrière. Interrogé sur une possible arrivée du Portugais, Zinédine Zidane n’avait pourtant pas nié les informations apparues dans la presse : « Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. Il est à la Juve. Y’aurait-il une place pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est une chose impressionnante. Mais maintenant, il aide la Juventus ». Mais la Juventus affiche une position claire concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo.

« Ronaldo restera à la Juventus la saison prochaine »