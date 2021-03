Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo y voit plus clair dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 mars 2021 à 11h30 par Th.B.

Annoncé en Angleterre, en Espagne et en France au PSG, Cristiano Ronaldo devrait cependant prendre tout le monde de court en effectuant une saison supplémentaire à la Juventus.

Après trois succès consécutifs en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2018 afin d’amener la Juventus sur le toit de l’Europe. Néanmoins, la roue a tourné et la Vieille Dame reste sur trois échecs cuisants avec le quintuple Ballon d’or, éliminée une fois en quart de finale face à l’Ajax Amsterdam en 2019 et à deux reprises au stade des 1/8èmes de finale contre l’OL et le FC Porto cette saison. De quoi permettre à la presse d’évoquer un potentiel départ de Cristiano Ronaldo à l’occasion du prochain mercato des transferts, moment où il se trouvera à une année de l’expiration de son contrat à la Juventus. D’après Le Parisien, le PSG se positionnerait sur le cas Cristiano Ronaldo, le Portugais étant un rêve de QSI depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011. Et l’option parisienne serait prise en considération par Cristiano Ronaldo selon plusieurs médias, tout comme celle le menant au Real Madrid. Ayant passé 9 saisons à la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo est devenu au fil des années le meilleur buteur du club merengue et une icône du Real Madrid. Selon Eurosport UK, un retour au Real Madrid intéresserait particulièrement Ronaldo et il serait d’ailleurs derrière les rumeurs liant son nom au champion d’Espagne d’après la branche britannique d’ Eurosport. Et à Madrid, on ne semble pas dire non à Cristiano Ronaldo. De quoi faire du club merengue un véritable adversaire au PSG.

Le Real Madrid est prêt à accueillir Ronaldo

Lundi, en conférence de presse dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions finalement remporté par le Real Madrid (3-1) face à l’Atalanta, Karim Benzema allumait la mèche. « Avec lui, nous avons réalisé beaucoup d'objectifs et d'actions ici, mais c'était il y a trois ans. Maintenant il joue dans une autre équipe et je ne suis pas le président ou l'entraîneur. C'est un joueur qui marquera toujours des buts, mais s'il viendra ou non, je ne peux pas vous le dire ». En parallèle, Zinedine Zidane se montrait plus loquace au micro de Sky Sport , en avouant même que les rumeurs avaient une part de vérité. « Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. Il est à la Juve. Y’aurait-il une place pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est un chose impressionnante. Mais maintenant, il aide la Juventus ». Dans la foulée de la qualification du Real Madrid pour les 1/4 de finales de la C1, Vinicius Junior s’est montré bref à TNT Sports , tout en ouvrant grand la porte au Real Madrid. « Cristiano est une légende de ce club. Il a réalisé beaucoup de choses. Je ne peux pas dire grand chose puisque je ne sais pas ce qu’il se passe, mais il sera toujours le bienvenu ». Au Real Madrid, le nom de Cristiano Ronaldo signifie beaucoup et les principaux acteurs semblent donc enclins à le voir débarquer une nouvelle fois.

Une autre saison à la Juventus ?