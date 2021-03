Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo est attendu au Real Madrid

Publié le 18 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Annoncé comme potentiel choix de Cristiano Ronaldo si ce dernier venait à quitter la Juventus, le PSG semble être totalement distancé par le Real Madrid où le Portugais est constamment lié.

« Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. Il est à la Juve ». Voici la première partie du message que Zinedine Zidane faisait passer lundi au micro de Sky Sport. Avant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions finalement remporté par le Real Madrid face à l’Atalanta (3-1), l’entraîneur merengue se confiait également sur la place que Cristiano Ronaldo pourrait occuper au Real Madrid, lui qui est annoncé sur le départ de la Juventus et sur le retour à la Casa Blanca. « Y’aurait-il une place pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est un chose impressionnante. Mais maintenant, il aide la Juventus ». Et Zidane n’est pas le seul membre du Real Madrid à songer à Cristiano Ronaldo. Le PSG, qui est également dans le coup à en croire Le Parisien pourrait commencer à se poser des questions.

« Il sera toujours le bienvenu »