Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino annonce le grand retour de Neymar !

Publié le 20 mars 2021 à 15h45 par T.M.

Cela fait désormais plus d’un mois que Neymar est écarté des terrains. Mais pour la star du PSG, l’attente est désormais terminée et l’heure du retour a sonné.

Alors que le PSG arrive dans un moment important de sa saison, Mauricio Pochettino va pouvoir compter sur son meilleur joueur : Neymar. Ces dernières semaines, l’entraîneur parisien avait dû se priver du Brésilien. En effet, touché aux adducteurs, le joueur de 29 ans n’avait pu tenir sa place notamment lors de la double confrontation face au FC Barcelone. Le PSG a pris le maximum de précautions pour le retour de Neymar et le moment est enfin venu de le revoir sur les terrains. Alors que le PSG affronte l’OL ce dimanche, la star parisienne sera au rendez-vous.

« C’est une joie énorme de pouvoir compter sur lui »