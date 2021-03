Foot - PSG

PSG : Les mots forts de Marco Verratti sur le retour de Neymar !

Publié le 20 mars 2021 à 13h15 par Th.B.

Écarté des terrains en raison d’une blessure à l’adducteur, Neymar pourrait retrouver les pelouses de Ligue 1 dimanche à Lyon. L’occasion pour Marco Verratti de livrer un témoignage très flatteur au sujet du numéro 10 du PSG.

Absent depuis le 10 janvier et sa blessure contractée face au Stade Malherbe de Caen, à savoir une lésion du long adducteur gauche, Neymar a été contraint de manquer la double-confrontation de Ligue des champions face au FC Barcelone, un rendez-vous que le Brésilien ne voulait en aucun cas louper comme il l’a fait savoir sur son compte Twitter . Et après cinq semaines passées loin des pelouses, temps qu’il a consacré à sa rééducation, Neymar pourrait effectuer son grand retour sur les terrains face à l’OL dimanche soir au Groupama Stadium. Lors d’un point presse dans le cadre du choc de Ligue 1 face aux Lyonnais, Marco Verratti s’est enflammé pour le retour du joueur « le plus important » du PSG.

« On a hâte qu'il retrouve la forme et qu'il nous aide pour la fin de la saison »