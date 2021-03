Foot - PSG

PSG : Ce geste très classe de Neymar au Brésil !

Publié le 19 mars 2021 à 23h50 par H.G.

Alors que la fondation de Neymar à Sao Paulo n’officie plus depuis un an à cause de la pandémie de Covid-19, l’international brésilien du PSG continuerait malgré de tout de soutenir ses employés.

Fréquemment sous le feu des critiques, Neymar est également l’auteur de très belles actions en dehors des terrains. Et pour cause, l’international brésilien du PSG a crée il y a quelques années un institut qui vient en aide aux enfants défavorisés à Sao Paulo. Seulement voilà, en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde entier depuis un an, l’institut de Neymar ne peut plus agir comme en temps normal, et les 142 employés qui le composent ne travaillent donc plus. Cependant, ce n’est pas pour autant que le numéro 10 du PSG les aurait oublié, bien au contraire. En effet, le joueur de 29 ans a partagé dans sa story Instagram des informations parues au Brésil, chose qui revient à les confirmer, qui affirment qu’il continue de verser à ses employés leur salaire malgré leur inactivité depuis plus d’un an. Un beau geste de la part de Neymar, à l’heure où bon nombre de personnes perdent leur emploi en raison de l’impact économique de la pandémie.