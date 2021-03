Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 19 mars 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que le PSG affrontera l’Olympique Lyonnais ce dimanche, Neymar aurait de grandes chances d’être présent dans le groupe parisien.

Absent depuis la mi-février à cause d’une blessure aux adducteurs, Neymar a ainsi manqué la double-confrontation contre le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Fort heureusement, le forfait du Brésilien n’a eu aucune incidence dans la mesure où le PSG est parvenu à se hisser en quarts de finale. Mais tandis que Paris a hérité du Bayern Munich pour ce stade de la compétition européenne, le retour de l’international brésilien de 29 ans est attendu avec impatience par l’ensemble des observateurs du PSG. Mais que ceux-ci se rassurent, Neymar serait plus que jamais sur le chemin du retour !

Le retour de Neymar serait imminent !