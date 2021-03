Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès ironise sur le «surcoté» Kylian Mbappé !

Publié le 18 mars 2021 à 23h45 par B.C.

Malgré ses impressionnantes statistiques, Kylian Mbappé n’échappe pas aux critiques cette saison, incitant Pierre Ménès à ironiser sur le rendement du champion du monde tricolore.

Alors que Neymar est absent depuis le 10 février, le PSG peut compter sur Kylian Mbappé pour se sortir de situations difficiles. L’international français s’est notamment montré décisif lors la double confrontation en Ligue des champions face au FC Barcelone, avec un triplé à l’aller et un but au retour, et a enchaîné ce mercredi avec un doublé contre le LOSC, permettant au PSG de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Parfois pointé du doigt pour son irrégularité cette saison, Kylian Mbappé totalise déjà 28 buts et 9 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues avec son club, incitant Pierre Ménès à se moquer de ses détracteurs.

« Pour un joueur surcoté qui fait une saison de merde, ça reste honorable Mbappé »