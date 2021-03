Foot - PSG

PSG : Cambriolages, violences... Pochettino adresse un message fort à son groupe !

Publié le 18 mars 2021 à 10h15 par D.M.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino n'a pas caché sa fierté et son admiration après la victoire de son groupe, perturbé ces derniers jours par les affaires de cambriolage d’Angel Di Maria et de Marquinhos.

Le groupe du PSG a vécu, ces derniers jours, une situation particulièrement délicate. Dimanche dernier, Angel Di Maria avait appris durant le match face au FC Nantes, de la bouche de Leonardo et de Mauricio Pochettino, que son domicile avait été cambriolé, alors que sa femme et ses deux filles se trouvaient sur place. Sortie en cours de seconde période par son entraîneur, l’attaquant argentin a immédiatement quitté l’enceinte du Parc des Princes afin de rejoindre sa famille. Au même moment, dans les Yvelines, la famille de Marquinhos a également vécu une situation traumatisante. Le père du joueur brésilien aurait notamment été séquestré et frappé par les cambrioleurs. C’est dans ce contexte bien compliqué que le PSG a accueilli ce mercredi le LOSC dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France.

« Les joueurs ont fait un grand travail pour rester concentrés, leur état d'esprit a été extraordinaire »