PSG : Cambriolages, violence… Angel Di Maria envoie un message très fort !

Publié le 18 mars 2021 à 8h15 par B.C. mis à jour le 18 mars 2021 à 8h21

Alors que son domicile a été cambriolé ce dimanche soir, Angel Di Maria a tenu à remercier les supporters du PSG l’ayant soutenu dans cette épreuve.

La défaite du PSG face au FC Nantes (2-1) est rapidement passée au second plan ce dimanche soir suite à la révélation des incidents survenus chez Angel Di Maria et chez la famille de Marquinhos. L’Argentin a quitté précipitamment ses coéquipiers à l’heure de jeu afin de regagner son domicile, cambriolé en présence de sa famille. Plus de peur que de mal puisque les proches du joueur n’ont subi aucune violence, les auteurs des faits étant entrés en douce avant de repartir avec un butin estimé à 500 000€. Titulaire ce mercredi pour affronter le LOSC, Angel Di Maria a pu compter sur le soutien des supporters du PSG avec une banderole déployée pour sa famille et celle de Marquinhos. Un message qui a touché le clan Di Maria.

« Ma famille et moi sommes très heureux ici »

Après la victoire du PSG face au LOSC (3-0) en huitième de finale de la Coupe de France, Angel Di Maria a tenu à remercier les fans parisiens, tout en déclarant son amour pour la ville et le club. « Merci beaucoup pour le soutien de toujours. Ma famille et moi sommes très heureux ici et rien ne viendra effacer notre sourire. Allez Paris », a posté l’Argentin sur Instagram .