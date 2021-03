Foot - PSG

PSG : Neymar reçoit un très bel hommage… d’Edinson Cavani !

Publié le 17 mars 2021 à 23h45 par T.M.

Alors que cela a pu être tendu entre Neymar et Edinson Cavani au PSG, l’Uruguayen reconnait toutefois le grand talent de son ancien coéquipier.

De 2017 à l’été dernier, Neymar et Edinson Cavani ont dû cohabiter ensemble au PSG. Et entre le Brésilien et l’Uruguayen, cela n’a jamais été très simple. En effet, les deux joueurs se sont retrouvés au coeur de plusieurs polémiques, comme cela a été le cas avec l’affaire du penaltygate. Neymar et Cavani n’étaient donc pas les plus grands amis au PSG, mais il y avait tout de même du respect entre les deux joueurs, en témoignent les derniers propos du Matador.

« Il a de la magie dans ses pieds »