PSG : Nouvelle polémique autour du cambriolage de Di Maria ?

Publié le 17 mars 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 17 mars 2021 à 8h18

Victime d’un cambriolage dimanche soir au cours du match PSG-Nantes, Angel Di Maria a donc vécu une mésaventure assez particulière, au même titre que le père de Marquinhos. Sauf que la police était déjà passée au domicile de l’international argentin avant les faits…

C’est décidément une soirée très particulière qu’ont vécu certains membres du PSG dimanche soir. En plus de la défaite concédée au Parc des Princes contre le FC Nantes (1-2) qui pourrait faire très mal dans la course au titre, plusieurs joueurs parisiens ont été touchés de près par des actes de cambriolage et/ou séquestration : le père de Marquinhos à son domicile, qui aurait d’ailleurs reçu quelques coups de la part de ses agresseurs, ainsi que la famille d’Angel Di Maria, composée de sa femme et ses deux filles. Pourtant, L’Equipe révèle dans ses colonnes du jour que la police avait été avertie en début de soirée par un voisin de présences dans le jardin de l’attaquant argentin du PSG, et une patrouille s’était d’ailleurs rendue sur place.

Une photo qui passe mal…