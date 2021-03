Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de cette pépite sur son départ du PSG !

Publié le 20 mars 2021 à 19h10 par T.M.

C’est officiel depuis quelques jours, Soumaila Coulibaly a décidé de quitter le PSG pour s’engager avec le Borussia Dortmund. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.

L’exode des talents se poursuit au PSG. Si Leonardo tente tant bien que mal de retenir les talents parisiens, certains décident bel et bien de faire leurs valises. C’est ce qui arrivé dernièrement avec Soumaila Coulibaly. A 17 ans, le défenseur central n’a pas souhaité signer son premier contrat pro avec le PSG, préférant pour cela prendre la direction de l’Allemagne, s’engageant ainsi avec le Borussia Dortmund. Après Dan-Axel Zagadou, un nouvel espoir parisien file au BVB et le projet proposé a notamment fait la différence pour Soumaila Coulibaly.

« Je m’y suis senti un peu comme chez moi »