Mercato - PSG : Cette confidence de Tanguy Kouassi sur son départ du PSG !

Publié le 20 mars 2021 à 13h45 par T.M.

L’été dernier, Tanguy Kouassi quittait le PSG pour filer au Bayern Munich. Un choix que ne regrette visiblement pas l’ex-espoir parisien.

Chaque année, la liste des pépites qui quittent le PSG ne cesse de s’agrandir. L’été dernier, le club de la capitale a d’ailleurs perdu deux de ses plus gros talents avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Promis à un bel avenir et apparus à quelques reprises en match avec le PSG, ils ont préféré signer leur contrat pro loin de la capitale. Alors que le milieu de terrain a rejoint l’ASSE, le défenseur s’est lui engagé avec le Bayern Munich. Et bien que la première saison en Bavière soit compliquée pour Kouassi, il ne regrette pas.

« Il m’a dit qu’il avait fait le bon choix »