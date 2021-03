Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Pochettino justifie son départ !

Publié le 18 mars 2021 à 16h15 par D.M.

Le Borussia Dormtund a officialisé ce jeudi l'arrivée de Soumaïla Coulibaly, qui se remet d'une blessure au genou et qui rejoindra sa nouvelle équipe à al fin de la saison. Le joueur formé au PSG est revenu sur son choix.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel, Soumaïla Coulibaly a quitté le PSG pour rejoindre le Borussia Dortmund. Le club allemand a officialisé, ce jeudi, l’arrivée du jeune joueur de 17 ans, qui évoluait jusqu’à présent avec les U19. Coulibaly débutera en Bundesliga la saison prochaine et rejoindra Dan-Axel Zagadou, autre joueur formé au PSG et qui a décidé de se relancer à l’étranger. Soumaïla Coulibaly est revenu sur son choix de quitter le club parisien et de rejoindre le Borussia Dortmund.

« Cette décision est maintenant la meilleure étape pour moi »