Mercato - PSG : Un nouveau départ à 0€ se confirme pour Leonardo !

Publié le 14 mars 2021 à 1h15 par B.C.

Alors qu’il souhaitait mettre fin à l’exode des jeunes titis parisiens, Leonardo devrait assister à un nouveau départ dans les prochains mois.

Après le départ d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi l’été dernier, Leonardo avait à coeur de stopper l’exode des jeunes pépites du Paris Saint-Germain. Cependant, la tâche du directeur sportif s’annonce très difficile. Alors que l’avenir de Kays Ruiz reste très incertain, celui de Soumaïla Coulibaly semble acté. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le défenseur de 18 ans devrait bel et bien rejoindre le Borussia Dortmund dès la fin de saison d’après RMC , une information qui se confirme.

Soumaïla Coulibaly vers Dortmund