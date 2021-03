Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va connaitre un nouvel échec !

Publié le 13 mars 2021 à 17h45 par H.G. mis à jour le 13 mars 2021 à 17h46

Alors que le PSG souhaitait que Soumaïla Coulibaly paraphe son premier contrat professionnel en ses rangs, le jeune parisien devrait finalement prendre la direction de la Bundesliga l’été prochain.

Le PSG est confronté depuis plusieurs années aux départs libres de ses jeunes pépites. Par exemple, au cours de la précédente fenêtre estivale des transferts, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont décidé de ne pas parapher leur premier contrat professionnel avec leur club formateur afin de respectivement rejoindre le Bayern Munich et l’AS Saint-Etienne. Ce scénario devrait se répéter cet été avec Kays Ruiz, le milieu né à Lyon étant annoncé sur le chemin d’un départ libre au terme de son premier contrat professionnel le 30 juin. Et en plus du joueur de 18 ans, un autre jeune issu du centre de formation du PSG devrait lui-aussi s’en aller, à savoir Soumaïla Coulibaly.

Direction le Borussia Dortmund pour Soumaïla Coulibaly !