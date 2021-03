Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 70M€ !

Publié le 20 mars 2021 à 19h45 par La rédaction

Même s’il est encore très jeune, Nuno Mendes s’est attiré les convoitises des plus grands noms d’Europe. Mais Manchester City pourrait lâcher la course à la signature du latéral gauche, son prix étant trop élevé. Une très bonne nouvelle pour Leonardo, qui s’intéresserait au joueur depuis quelques temps.

Du haut de ses 18 ans, Nuno Mendes semble déjà avoir l’Europe à ses pieds. Le latéral gauche du Sporting, auteur d’une fabuleuse saison jusque-là, fait partie des grands espoirs du Portugal. Ainsi, les grands noms d’Europe se seraient penchés sur le dossier. Le Napoli, l'AC Milan, la Juventus, le Real Madrid, Manchester City et le PSG suivraient les prestations de Nuno Mendes de très près. Si le prix du joueur est assez élevé (70M€), cela ne refroidirait pas les prétendants du latéral du Sporting. Et Leonardo pourrait voir ce dossier se simplifier dans les prochains jours.

Nuno Mendes trop cher pour Manchester City