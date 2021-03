Foot - Mercato

Mercato : Qui sont les pépites de Mino Raiola ?

Publié le 21 mars 2021 à 17h05 par La rédaction

Agent omniprésent en Europe, Mino Raiola gère les intérêts des plus grands joueurs au monde. En plus de ses stars, il se place aussi sur le marché des jeunes cracks.

Depuis ses débuts dans le milieu du football au début des années 90, Mino Raiola est devenu l’un des agents les plus influents. Avec Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo, il s’occupe des plus grands joueurs de la planète. De Pogba à Balotelli en passant par Verratti et Ibrahimovic, l’italo-hollandais s’est créé un réseau de stars. Raiola est également réputé pour être difficile en affaires. Plusieurs fois, des clubs ont refusé de collaborer avec lui pour s’éviter des négociations sans fin. Récemment, il s’est mis à dos Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de Manchester United, après avoir déclaré en décembre dernier pour Tuttosport que Pogba quitterait le club en fin de saison : « Pogba et Manchester United, c'est fini ». Très gourmand, Raiola avait notamment touché 52 millions d’euros de commissions sur le transfert de la Pioche à Manchester en 2016.

Des pépites dans toute l’Europe

Mais à côté de toutes ces stars, Mino Raiola a aussi son lot de pépites. Grâce à sa double nationalité et sa maîtrise de 7 langues, il peut se placer sur tous les marchés. Il priorise tout de même l’Italie et les Pays-Bas, ses deux pays favoris. En Serie A, il s’occupe de la carrière de Donnarumma et Romagnoli, deux cadres du Milan AC et de la sélection italienne. Fournisseur de cracks, l’Eredivisie est l’autre terrain de jeu préféré de Raiola. A l’AZ Alkmaar, Calvin Stengs et Myron Boadu travaillent avec l’agent et espèrent profiter de son réseau pour exploser dans un grand club européen. De même pour Ryan Gravenberch. A 18 ans, le milieu de l’Ajax est la nouvelle promesse du club de la capitale hollandaise. Pour le cyborg Erling Haaland, lui aussi affilié à Raiola, il ne devrait même pas avoir besoin de son agent pour trouver un contrat juteux.