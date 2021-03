Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sait quoi faire pour avoir Haaland !

Publié le 21 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Rêvant d’amener Erling Braut Haaland au FC Barcelone, Joan Laporta devra toutefois remplir certaines conditions auparavant.

Cet été, la bataille sera rude pour Erling Braut Haaland. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, le Norvégien a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens, mais surtout le Real Madrid et le FC Barcelone. Et grâce à Joan Laporta, le club catalan pourrait bien avoir son mot à dire. En effet, le néo-président blaugrana entretient une excellente relation avec Mino Raiola, qui représente Haaland, et forcément cela pourrait aider dans les négociations. Toutefois, pour Laporta, cela ne fera pas tout…

Faire de la place à Haaland !