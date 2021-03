Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans le vestiaire du PSG, Pochettino fait déjà l'unanimité !

Publié le 21 mars 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Arrivé en janvier dernier afin de remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino semble déjà faire l’unanimité au sein du vestiaire du PSG. Le technicien argentin a procédé à quelques changements et sa méthode séduit en interne.

Thomas Tuchel espérait terminer la saison au PSG et aller au bout de son contrat, mais les dirigeants parisiens en ont décidé autrement. Le technicien allemand a été remercié fin décembre après une large victoire de son groupe face au RC Strasbourg. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, les responsables préparaient ce départ depuis des mois, mécontents des derniers résultats de l’équipe. Aujourd’hui à Chelsea, Thomas Tuchel a été remplacé sur le banc parisien par Mauricio Pochettino, ancien joueur du PSG et libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019. De retour au sein du club de la capitale, le technicien argentin a réalisé des débuts convaincants, marqués notamment pas une victoire en huitième de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Pochettino a désormais la tête tournée vers le quart de finale face au Bayern Munich, mais aussi sur la suite du championnat. L’entraîneur du PSG espère battre l’OL ce dimanche afin de revenir au classement et d’éviter de voir le titre lui filer entre les doigts. Pour réaliser ses objectifs, le technicien compte s’appuyer sur une méthode basée sur l’exigence et la rigueur. « Nous n'avons pas analysé notre méthodologie en arrivant à Paris. On l'a mise en pratique en appliquant les concepts que nous souhaitons pour l'équipe. Ce n'est pas parce que l'on a changé de pays que notre méthode a évolué. On a fait un état des lieux de la forme des joueurs. On est arrivé le 3 janvier et il n'y a pas d'excuses à chercher. On doit optimiser chaque joueur et l'équipe pour être meilleur chaque jour » avait-il confié il y a quelques jours en conférence de presse. Une méthode qui a fait ses preuves et qui semble faire déjà l’unanimité au sein du vestiaire parisien.

« Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec lui »