Mercato - PSG : Milinkovic-Savic, que devient le chouchou de Leonardo ?

Publié le 21 mars 2021 à 14h20 par La rédaction

Voilà plusieurs mercatos que Leonardo a un œil sur Milinkovic-Savic. A 26 ans, l’international serbe continue de performer avec la Lazio malgré la saison difficile du club.

Suivi par Leonardo depuis plusieurs années (y compris quand il était au Milan), Sergej Milinkovic-Savic est toujours un joueur de la Lazio Rome. Le milieu de terrain serbe continue de faire ses armes en Serie A et vient de disputer sa première campagne de Ligue des Champions. L’été dernier, toute la planète foot s’attendait à voir Milinkovic-Savic partir dans un top club. Mais l’international serbe a préféré rester dans la capitale italienne. « Mon futur ? Je vais bien ici, j’ai ma tête ici, un contrat pour de nombreuses années donc… Je suis là. Mon agent s’occupera du reste », déclarait l’intéressé, représenté par Mateja Kezman, en juillet dernier au micro de Sky Sports Italia . Le futur club de « SMS » devra dépenser une somme avoisinant les 100 millions d’euros pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024.

Au niveau malgré la saison difficile de son club

Cette saison, Milinkovic-Savic est l’une des seules éclaircies de l’équipe de Simone Inzaghi. Seulement 7e du championnat, la Lazio Rome n’est que l’ombre de l’équipe qui a lutté pour le titre l’an dernier. Même si les Romains n’ont pas dit adieu à une qualification en Coupe d’Europe, celle-ci paraît compliquée. Et malgré la saison galère, le Serbe est le deuxième joueur le plus décisif de la Lazio derrière Ciro Immobile. Avec déjà 5 buts et 8 passes décisives en 23 rencontres de Serie A, il devrait faire mieux que la saison dernière (7 buts et 4 passes). A 26 ans, Sergej Milinkovic-Savic a enfin pu se frotter au gratin européen en disputant la C1. Éliminé en huitième de finale face au Bayern Munich, le milieu de terrain aura été l’un des rares à afficher un visage conquérant. Une fois de plus, le mercato d’été va être déterminant pour l’avenir du joueur. Après 6 saisons en Italie, Milinkovic-Savic voudra peut-être changer d’air et de pays...



De son côté, le PSG a toujours un oeil sur lui. Mais clairement, l'arrivée de Mauricio Pochettino change la donne. Très intéressé par la venue de Dele Alli, l'Argentin privilégiera son ancien joueur à Tottenham si l'opportunité se présente. Si Leonardo est toujours un partisan du Serbe, il doit tenir compte de son entraîneur. Mais il sera compliqué pour Paris d'aller chercher Dele Alli, qui retrouve la forme avec les Spurs. De plus, si la Lazio Rome n'accroche pas de billet européen, la vente de Milinkovic-Savic pourrait vite devenir une superbe opportunité.