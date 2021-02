Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette offre colossale révélée dans le dossier Milinkovic-Savic !

Publié le 24 février 2021 à 1h45 par B.C.

Ces dernières années, le PSG et d'autres clubs ont longtemps cherché à attirer Sergej Milinkovic-Savic, en vain. Ce mardi, le directeur général de la Lazio Rome, Igli Tare, a confirmé qu’une écurie avait pourtant fait une très grosse offre il y a deux ans pour le milieu de terrain.

Joueur de la Lazio depuis 2015, Sergej Milinkovic-Savic s’est imposé au fil des années comme une référence à son poste en Serie A, au point d’avoir tapé dans l’oeil de plusieurs cadors européens, à l’instar du Real Madrid et du PSG. Le club de la capitale a longtemps cherché à mettre la main sur le Serbe du temps d’Antero Henrique, et Leonardo a également tenté sa chance et surveillerait toujours de près sa situation. Sergej Milinkovic-Savic reste un joueur de la Lazio, et pourrait de nouveau faire parler de lui dans les prochains mois. En attendant, Igli Tare est revenu sur l’intérêt suscité par son joueur, et le directeur général romain confirme qu’une très grosse offre avait été formulée dans ce dossier.

« Nous avions une offre très importante sur la table il y a deux ans »