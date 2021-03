Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est bouclé pour l'avenir de Lautaro Martinez !

Publié le 21 mars 2021 à 13h10 par D.M.

Priorité du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Lautaro Martinez aurait trouvé un accord avec l’Inter pour prolonger son contrat jusqu’en 2024.

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, Luis Suarez a pris la direction de l’Atlético. Le FC Barcelone s’était donc fixé comme objectif de recruter un attaquant et a notamment ciblé Lautaro Martinez, performant à l’Inter. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , le joueur argentin était revenu sur l’intérêt du club catalan : « C’est vrai, j’étais en négociation avec Barcelone. Mais j’ai été clair avec Antonio Conte, je lui ai dit : ‘Je ne pense qu’à l’Inter, cela ne va pas m’affecter’. (…) Tout cela appartient au passé ». Désormais, Lautaro Martinez est pleinement consacré sur son aventure à l’Inter et envisage de prolonger son contrat, qui se termine, pour l’instant, en juin 2023 : « Je vais signer une prolongation de contrat avec l’Inter. Je ne sais pas quand il y aura une annonce officielle. En attendant, je joue. Mon avenir est ici, je me vois à Milan pour longtemps ».

Prolongation en vue pour Lautaro Martinez