Mercato - PSG : A Barcelone, Koeman passe à l’action pour Memphis Depay !

Publié le 21 mars 2021 à 11h30 par T.M.

Outre le PSG, le FC Barcelone espère également s’offrir Memphis Depay. Cela fait d’ailleurs depuis l’été dernier que Ronald Koeman attend l’arrivée de son compatriote néerlandais. Cette fois sera-t-elle la bonne ? L’entraîneur du Barça ferait en tout cas tout pour…

Pleinement concentré sur le sprint final en Ligue 1 avec l’OL, étant toujours en course pour le titre de champion, Memphis Depay doit également avoir certaines pensées sur son avenir. A 27 ans, le Néerlandais est à un moment important de sa carrière. En effet, l’ancien attaquant de Manchester United est actuellement en fin de contrat avec les Gones. Et si Jean-Michel Aulas a encore l’espoir de prolonger sa star, Depay a la possibilité de rejoindre le club de son choix librement à la fin de la saison. Que va faire le joueur de Rudi Garcia ? En cas de départ, il aura en tout cas l’embarras du choix. Alors que le PSG serait de plus en plus intéressé par Memphis Depay, cela fait maintenant près d’un an que le FC Barcelone, plus particulièrement Ronald Koeman, est sur les rangs. Nommé sur le banc blaugrana l’été dernier, le Néerlandais avait réclamé l’arrivée de son compatriote afin de remplacer Luis Suarez, poussé vers le sortie et parti à l’Atlético de Madrid.

Après Depay, Koeman veut convaincre Laporta !