Mercato - PSG : Une grosse condition est fixée dans le dossier Depay !

Publié le 21 mars 2021 à 4h00 par T.M.

Intéressé par Memphis Depay, le PSG devra toutefois se méfier de la Juventus. Mais dans le Piémont, toutes les cartes pourraient être rebattues cet été.

Alors que Jean-Michel Aulas veut encore y croire pour Memphis Depay, le Néerlandais se rapproche bien d’un départ libre en fin de saison, son contrat avec l’OL arrivant à expiration. A 27 ans, l’attaquant pourrait donc débuter un nouveau chapitre de sa carrière. Mais où ? Alors que Ronald Koeman et le FC Barcelone ne sont toujours pas très loin, le PSG et Leonardo seraient également très attentifs à la possibilité de recruter Depay, un renfort de poids offensivement et ce gratuitement. Mais attention également à la Juventus.

Depay dépend de Pirlo ?

En Italie, la Juventus surveillerait également de très près l’évolution de la situation de Memphis Depay. Mais comme l’a expliqué Francesc Aguilar, au sein de la Vieille Dame, tout reposerait sur un homme : Andrea Pirlo. Selon le journaliste espagnol, Depay serait un désir de Fabio Paratici. Ainsi, en fonction de si l’entraîneur de la Juventus reste ou non, cela impactera le cas de l’attaquant de l’OL. A suivre…