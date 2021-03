Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La page est bien tournée avec Eyraud !

Publié le 21 mars 2021 à 3h45 par T.M.

Bien que Jacques-Henri Eyraud ne soit plus officiellement président de l’OM, certains estimeraient que son ombre planerait toujours au-dessus de Pablo Longoria. De quoi faire réagir l’Espagnol.

Pour stopper la crise à l’OM et la colère des supporters, Frank McCourt a tranché dans le vif. Alors qu’il cristallisait toutes les tensions, Jacques-Henri Eyraud a quitté son poste de président, étant remplacé par Pablo Longoria. Toutefois, pour certains, l’ex-président de l’OM ne serait toujours pas très loin. C’est notamment ce qu’expliquait Eric Di Meco : « Je ne varie pas de ce que je dis depuis le début, je pense que Jacques-Henri Eyraud n’est pas parti du club. Il est toujours là, c’est lui qui manœuvre en coulisses pour tout ce qui ne touche pas au sportif ».

Le patron, c’est Longoria !