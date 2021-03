Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le mercato dicté par un grand buteur étranger ?

Publié le 21 mars 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que la Juventus aurait des vues sur Arkadiusz Milik, l’avenir du buteur de l’OM devrait principalement dépendre du cas… Alvaro Morata !

« On a le contrôle du joueur pour décider ce qu'on va faire dans le futur (…) Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L'OM a le contrôle total sur la situation du joueur », assurait dernièrement Pablo Longoria en conférence de presse sur l’avenir d’Arkadiusz Milik, et le président de l’OM tentait donc de rassurer les supporters. Pourtant, la presse italienne ne cesse de clamer l’existence d’une clause de 12M€ permettant à la Juventus de pouvoir casser le prêt de Milik et le recruter cet été, mais l’avenir du buteur de l’OM pourrait dépendre d’un autre gros nom étranger.

Tout dépendra de Morata