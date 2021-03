Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 21 mars 2021 à 14h10 par T.M.

Très heureux à l’OM, Alvaro Gonzalez n’a vraiment pas l’intention de quitter le club phocéen de sitôt.

Alors que les interrogations étaient nombreuses à l’arrivée d’Alvaro Gonzalez à l’OM en 2019, l’Espagnol a rapidement fait taire ses détracteurs. L’ancien joueur de Villarreal s’est immédiatement imposé comme le patron de la défense phocéen. Avec sa hargne, le joueur de Jorge Sampaoli ne lâche jamais rien sur le terrain et cela plait aux supporters de l’OM. Ressentant cet amour à son encontre, Alvaro Gonzalez espère que cette idylle dure encore un certain temps, alors que le joueur de 31 ans et sous contrat jusqu’en 2023.

« J’espère y rester encore le plus longtemps possible »