Mercato - PSG : Les révélations de Paredes sur son hiver agité !

Publié le 21 mars 2021 à 12h45 par D.M.

Annoncé du côté de l’Inter lors du dernier mercato hivernal, Leandro Paredes a décidé de rester au PSG. Le milieu de terrain est revenu sur sa décision.

Arrivé en janvier 2019 au PSG, Leandro Paredes n’a pas toujours été en odeur de sainteté au sein du club parisien. Le milieu de terrain argentin a souvent fait les grands titres de l’actualité mercato et a régulièrement été annoncé sur le départ. L'avenir du joueur de 26 ans a notamment été au cœur des spéculations lors du dernier mercato hivernal. Son nom avait alors été associé à l’Inter, qui apprécierait fortement son profil. Finalement, Paredes a décidé de rester au PSG et de poursuivre sa carrière sous les ordres de Mauricio Pochettino.

« Ce qui m’a fait rester, c’est la confiance de ma direction et des coéquipiers »