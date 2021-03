Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star réclamée par Pochettino va snober Leonardo !

Publié le 21 mars 2021 à 10h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG notamment, Sergio Agüero aurait une idée claire en tête pour son avenir. Même si Manchester City ne prolongeait pas son contrat, l’Argentin aimerait rester en Premier League.

Sans contestation possible, bien que sa saison soit entachée par les blessures et pépins physiques, Sergio Agüero sera l’une des attractions du mercato hivernal s’il venait à ne pas prolonger son contrat à Manchester City. En effet, son engagement envers le leader de Premier League prend fin au mois de juin et en l’état actuel des choses, rien ne laisse penser qu’il rallongera son aventure initiée en 2011, ni la presse ni Pep Guardiola. L’occasion pour ses courtisans de se mettre à rêver, dont le PSG. Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino serait un fervent admirateur du profil de l’Argentin selon l’agent de joueurs de joueurs Bruno Satin qui le révélait sur le plateau du Late Football Club en janvier dernier. Néanmoins, le FC Barcelone serait également dans le coup, au même titre que l’Inter à en croire The Sun.

Agüero penserait à rester en Premier League