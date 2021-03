Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel choix doit faire Florian Thauvin pour son avenir ?

Publié le 21 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Tandis que Florian Thauvin arrivera au terme de son contrat à l’Olympique de Marseille le 30 juin prochain, tous les scénarios sont encore possibles pour son avenir. Mais quel serait le choix le plus judicieux pour le Champion du Monde 2018 ? C’est notre sondage du jour.

« Ces dernières semaines, il y a eu des choses plus importantes à gérer au club avec beaucoup de changements. Mon avenir, je n’en ai pour l’instant aucune idée, mais une chose est sûre, c’est que j’ai toujours eu une bonne entente avec Pablo, et mon entourage également. Donc on verra ce qu'il se passera à l’avenir, pour le moment je n’en sais pas plus que ça », a expliqué Florian Thauvin il y a quelques jours en conférence de presse. Ce faisant, l’international français a laissé la porte ouverte à tous les scénarios pour son futur, y compris celui d'une prolongation de son contrat à l’OM. Pour l’heure, l’attaquant de 28 ans est engagé jusqu’au 30 juin prochain avec l’écurie phocéenne, et celle-ci n’a pas l’intention de le perdre gratuitement. En effet, comme le10sport.com vous l’annonçait le 14 janvier dernier, Pablo Longoria effectue tout son possible afin de convaincre Florian Thauvin de parapher un nouveau contrat.

OM, AC Milan, Séville FC… Florian Thauvin va devoir trancher !