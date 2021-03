Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cristiano Ronaldo lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 21 mars 2021 à 19h10 par B.C.

Alors que les rumeurs de départ concernant Cristiano Ronaldo s’intensifient, des sources proches du joueur indiquent que le Portugais serait prêt à faire de gros sacrifices pour acter son retour au Real Madrid.

Lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo voit son avenir s’écrire en pointillé. Alors que la Juventus n’envisage pas son départ comme l'a de nouveau réaffirmé Fabio Paratici ce dimanche, l’attaquant de 36 ans se retrouve au coeur des critiques après l’élimination de son club dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les désillusions européennes s’enchaînent pour le quintuple Ballon d’Or, désireux de triompher une dernière fois en C1. Le PSG, Manchester United et le Real Madrid sont notamment annoncés comme des destinations possibles pour Cristiano Ronaldo, qui privilégierait de son côté un départ de la Juve d’après CalcioMercato.it . La Casa Blanca aurait d’ailleurs sa préférence, et le Portugais serait prêt à faire de gros efforts pour convaincre Florentino Pérez de le reprendre.

Cristiano Ronaldo prêt à faire de gros efforts pour le Real Madrid ?