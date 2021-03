Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande décision prise pour l’avenir d’Odegaard ?

Publié le 21 mars 2021 à 19h00 par La rédaction

Prêté à Arsenal depuis cet hiver, Martin Odegaard pourrait rester chez les Gunners. Mikel Arteta apprécie le joueur et voudrait le garder sur le long terme.

Le début de saison de Martin Odegaard a été synonyme d'échec au Real Madrid. Peu utilisé par Zinédine Zidane, le Norvégien a très vite réfléchi à une solution pour gagner un peu plus en temps de jeu. Et le milieu de 22 ans a trouvé une porte de sortie provisoire cet hiver en rejoignant Arsenal en prêt. Mikel Arteta cherchait du renfort pour l'entrejeu afin d'accompagner au mieux les attaquants londoniens. Et le technicien espagnol semble ravi du rendement d’Odegaard depuis son arrivée. En seulement quelques semaines, le Norvégien a doublé son temps de jeu par rapport au Real Madrid. Le joueur pourrait même rester définitivement en Angleterre.

Arteta voudrait garder Odegaard cet été