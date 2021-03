Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane déjà fixé pour son avenir ?

Publié le 21 mars 2021 à 17h30 par B.C.

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane serait parvenu à convaincre Florentino Pérez de le conserver selon les récentes informations de la presse espagnole. Le Français compterait justement honorer son contrat, et sa prochaine destination semble déjà identifiée.

De retour au Real Madrid en 2019 dans la peau du sauveur, Zinedine Zidane est parvenu à remporter l’année suivante sa deuxième Liga chez les Merengue, le 34e sacre du club en Championnat, mais cela n’a pas suffi à le rendre intouchable. Son équipe est moins dominatrice qu’auparavant, et l’élimination dès les huitièmes de finale de la dernière Ligue des champions face à Manchester City a semé le doute dans l’esprit de certains. La presse espagnole n’hésite plus à critiquer Zinedine Zidane, et ce dernier ne ferait plus l’unanimité au Real Madrid. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, le Français a plusieurs fois été annoncé sur le départ cette saison, avant de rebondir à chaque fois. De quoi inciter Florentino Pérez à laisser une chance à son entraîneur.

Un avenir au Real Madrid…

Il y a quelques jours, le quotidien Sport a en effet annoncé que le président du Real Madrid avait décidé de maintenir Zinedine Zidane à son poste cet été. Une information confirmée par le média ABC, qui ajoute qu’une prolongation pourrait même être d’actualité dans les prochains mois. De son côté, Zinedine Zidane compte attendre la fin de saison avant de prendre une décision définitive. « Je vis au jour le jour. Je ne planifie rien du tout. Vous pouvez signer 10 ans ici et lendemain, vous êtes dehors. Et à l'inverse, vous pouvez signer pour un an et rester longtemps. Je suis animé par le quotidien et le reste, ce sont des discussions dans lesquelles je ne peux rien dire », a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse. D’après les informations divulguées dans l’émission Téléfoot ce dimanche, le tacticien tricolore privilégierait toutefois la continuité et aurait ainsi l’intention d’honorer son contrat jusqu’à terme, en juin 2022.

… Puis l’Équipe de France ?