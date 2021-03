Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aurait déjà identifié son prochain club !

Publié le 21 mars 2021 à 16h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus dès cet été, et le Portugais aurait déjà identifié sa prochaine destination.

Depuis l’élimination de la Juventus dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au PC Porto, l’avenir de Cristiano Ronaldo paraît très incertain. L’attaquant de 36 ans n’échappe pas aux critiques et pourrait décider d’aller voir ailleurs, d'autant que plusieurs clubs suivraient sa situation, à l'instar du PSG. Du côté de la Juve, on refuse pour l’heure d’envisager un départ comme l’a récemment confié le directeur sportif Fabio Paratici : « Quand j’entends certaines choses sur Cristiano Ronaldo, j’ai envie de rire. Ce sont des discussions de comptoir, Cristiano Ronaldo a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juve en 2020, c’est un privilège de l’avoir avec nous et nous voulons le garder. Il fait sans aucun doute partie de l’avenir de la Juventus. » Cependant, le quintuple Ballon d’Or penserait différemment, et selon CalcioMercato.it , il serait prêt à faire de gros sacrifices financiers pour s’en aller. Un club aurait d’ailleurs sa préférence pour rebondir.

Cristiano Ronaldo voudrait retourner au Real Madrid