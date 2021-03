Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante de la Juventus sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 mars 2021 à 18h10 par B.C.

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo fait énormément parler depuis plusieurs jours, le directeur général de la Juventus Fabio Paratici a annoncé ce dimanche qu'il voulait conserver le Portugais.

Éliminée dès le huitièmes de finale de la Ligue des champions par le FC Porto il y a quelques jours, la Juventus pourrait connaître de gros changements durant l’intersaison. Et d’après plusieurs médias, Cristiano Ronaldo pourrait être concerné. En effet, le départ du Portugais serait d’actualité, et CalcioMercato.it annonce même ce dimanche que le quintuple Ballon d’Or est prêt à de gros sacrifices financier pour s’en aller. Le Real Madrid, le PSG ou encore Manchester United sont cités parmi les prétendants, mais à la Juventus, on ne compte pas se séparer de l’attaquant de 36 ans.

« Nous avons le meilleur footballeur du monde et nous voulons continuer avec lui »