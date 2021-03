Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… Paredes salue le choix fort de Leonardo !

Publié le 21 mars 2021 à 13h45 par Th.B.

Dans la nuit du 23 au 24 décembre, Leonardo et les hauts dirigeants du PSG se sont entretenus avec Thomas Tuchel pour lui faire part de son licenciement. Mauricio Pochettino l’a remplacé à la tête de l’effectif parisien. Une bonne chose selon Leandro Paredes.

Le 2 janvier dernier, le PSG nommait Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. L’ancien défenseur central du club de la capitale sortait d’une année sans emploi et remplaçait Thomas Tuchel, remercié le jour du réveillon de Noël. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs à l’époque que le PSG préparait ce départ depuis des mois, en quête de changement à la tête de l’effectif. Et du changement, il en fallait selon Leandro Paredes qui s’est enflammé pour l’arrivée de Pochettino tout en glissant un petit taquet à Thomas Tuchel au passage.

« Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. On avait tous besoin d’un changement »