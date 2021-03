Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino annonce la couleur avant l'OL !

Publié le 20 mars 2021 à 23h50 par La rédaction

Le titre de champion de France se jouera sûrement ce dimanche, le PSG se déplaçant sur la pelouse de l’OL. Avant la rencontre, Mauricio Pochettino a annoncé la couleur, affirmant qu’il est essentiel de se concentrer sur le jeu de son équipe.