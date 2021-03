Foot - PSG

PSG : Bayern Munich, Ligue des Champions… Pierre Ménès pousse un coup de gueule !

Publié le 20 mars 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que beaucoup d’observateurs affichent leur pessimisme quant aux chances du PSG d’éliminer le Bayern Munich en Ligue des Champions, Pierre Ménès n’apprécie que très peu cette atmosphère.

Le moins que l’on puisse dire est que le PSG n’est pas épargné par le tirage au sort de la Ligue des Champions cette saison. En effet, après avoir tiré et éliminé le FC Barcelone en huitièmes de finale, le club de la capitale a hérité du Bayern Munich lors du tirage ayant eu lieu ce vendredi. Et le moins que l’on puisse dire est que bon nombre d’observateurs ne sont pas optimistes quant aux chances de qualification du PSG face à l’ogre bavarois ! Il faut dire que les Parisiens s’étaient inclinés 1-0 en finale de la dernière édition de la Ligue des Champions en août denier contre Robert Lewandowski et ses coéquipiers, chose qui offrira un avantage psychologique au Bayern Munich dans cette double-confrontation.

« Un peu atterré par le pessimisme ambiant »