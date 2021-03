Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel affiche déjà une crainte avec le PSG !

Publié le 18 mars 2021 à 12h45 par B.C.

Vainqueur de l’Atlético de Madrid, Chelsea s’est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, ce qui pourrait permettre à Thomas Tuchel de retrouver le PSG. Un scénario que l’Allemand préférerait toutefois éviter.

Après sa victoire à l’aller, Chelsea s’est de nouveau imposé face à l’Atlético de Madrid (2-0) ce mercredi. Il faudra donc compter sur les Blues lors des quarts de finale de la Ligue des champions, un adversaire dangereux puisque Thomas Tuchel a parfaitement réussi ses débuts à Londres. Licencié par le PSG à la fin du mois de décembre, l’Allemand avait rapidement rebondi en rejoignant Chelsea dans la foulée. Le tirage au sort pour la suite de la Ligue des champions aura lieu ce vendredi, et certains imaginent déjà des retrouvailles entre Thomas Tuchel et le PSG. Mais de son côté, l’ancien entraîneur parisien préférait éviter cela.

« Retrouver le PSG en quart? Je ne suis pas sûr! »