PSG : Pochettino lâche ses vérités sur l’épidémie de Covid-19 !

Publié le 16 mars 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a eu un certain cas de joueurs atteints de la Covid-19 à gérer, Mauricio Pochettino livre son point de vue sur cette épidémie.

Neymar, Leandro Paredes, Marquinhos, Keylor Navas, Mauro Icardi, Angel Di Maria… Nombreux ont été les joueurs du PSG à avoir été atteints du virus de la Covid-19 depuis le début de l’épidémie, et à chaque fois, Thomas Tuchel puis son successeur Mauricio Pochettino ont été obligés de s’adapter en composant comme ils le peuvent un onze de départ compétitif, tout en faisant face aux échéances sportives qui attendent le PSG. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Pochettino s’est confié ce mardi.

« On essaie de s’adapter avec le staff »