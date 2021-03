Foot - PSG

PSG : Marco Verratti valide ce choix fort de Mauricio Pochettino !

Publié le 20 mars 2021 à 22h10 par La rédaction

Alors que Mauricio Pochettino a pris l’habitude de l’installer à un poste plus haut sur le terrain, Marco Verratti estime avoir de bonnes sensations dans cette position nouvelle.

Mauricio Pochettino a apporté une multitude de changements depuis son arrivée au PSG. Avec une tactique et un système de jeu différent de celui de son prédécesseur Thomas Tuchel, le technicien argentin s’est permis quelques libertés dans la composition de son équipe. L'ancien coach des Spurs a notamment placé Marco Verratti plus haut sur le terrain, au poste de numéro 10. Une grande première pour l’Italien, qui avait l’habitude de côtoyer des postes plutôt reculés au milieu de terrain depuis le début de son aventure au PSG. Pourtant, Marco Verratti semble s’être très vite adapté à cette nouvelle position qui lui permet d’exploiter un peu plus ses qualités dans la construction du jeu parisien. Et il ne semble clairement pas mécontent de ce choix fort de Mauricio Pochettino.

« Je me sens bien. Si je suis utile à l'équipe, je suis content »