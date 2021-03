Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de Leonardo gâché... par le Covid-19 ?

Publié le 21 mars 2021 à 23h15 par A.C.

Très apprécié par Leonardo, Sergej Milinkovic-Savic aurait très bien pu rejoindre le Paris Saint-Germain.

Depuis qu’il a explosé en Serie A, Sergej Milinkovic-Savic est régulièrement annoncé proche d’un possible transfert. Nous vous avons révélé l’intérêt du Paris Saint-Germain sur le10sport.com, avec Leonardo qui a fait des pieds et des mains pour l’avoir. Une offre de 60M€ a en effet été soumise par le PSG à la Lazio, qui n’a toutefois pas cédé. Selon la presse italienne, le président Claudio Lotito souhaitait en effet récupérer plus de 100M€ d’une éventuelle vente de Milinkovic-Savic, qui n’est finalement jamais parti.

Milinkovic-Savic était à deux doigts de rejoindre le PSG