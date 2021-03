Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique un peu plus pour Moise Kean...

Publié le 21 mars 2021 à 19h30 par A.C.

Actuellement prêté par Everton au Paris Saint-Germain, Moise Kean pourrait filer entre les doigts de Leonardo à la fin de la saison.

Révélation de la Juventus en 2016, Moise Kean a connu une période compliquée. Son prêt à l’Hellas Verona ne s’est en effet pas montré concluant et l’attaquant a donc quitté son club formateur en 2019, pour rejoindre Everton. Là encore, les choses ne se sont pas vraiment bien passées. Mais tout a changé au Paris Saint-Germain. Arrivé en toute fin de mercato estival, Kean est devenu un titulaire en puissance, que ce soit avec Thomas Tuchel ou avec son successeur Mauricio Pochettino. Logique donc que Leonardo souhaite le garder, au-delà de son prêt. « On a fait le choix de l'avoir pour un an et ensuite voir la situation » a récemment expliqué le directeur sportif du PSG, au micro de France Bleu . Le joueur semble également être heureux à Paris, comme il l’a expliqué ce dimanche sur beIN Sport . « La Ligue 1 est un bon championnat, c'est pourquoi j'ai voulu venir au PSG, pour apprendre aux côtés de grands joueurs et essayer d'aider l'équipe » a expliqué Kean, qui a récemment été appelé en sélection par Roberto Mancini. Mais Leonardo doit faire face à un gros obstacle, puisqu’aucune option d’achat n’est présente dans le contrat de l'attaquant, qui pourrait donc retourner à Everton la saison prochaine.

Kean prêt à faire une infidélité au PSG, pour la Juventus