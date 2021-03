Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Juventus... Le dossier Cristiano Ronaldo déjà clos ?

Publié le 21 mars 2021 à 18h30 par A.C. mis à jour le 21 mars 2021 à 18h31

A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo fait énormément parler de lui en ce moment.

Et de trois. Recruté pour ramener la Ligue des Champions à Turin, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois échoué avec la Juventus. Rapidement, la presse italienne comme étrangère a donc lancé l’idée d’un possible départ, deux ans et demi après son arrivée. Plusieurs pistes ont ainsi été évoquées, comme un retour au Real Madrid ou à Manchester United. Et pourquoi pas au Paris Saint-Germain ? Avec le possible départ de Kylian Mbappé, dont la prolongation n’est pas vraiment bien embarquée comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Leonardo pourrait tenter un gros coup. Plusieurs sources parlent de Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone, mais la star de la Juventus a été plusieurs fois annoncée proche du PSG et cette fois ça pourrait bien être la bonne !

L’Italie est divisée pour Cristiano Ronaldo

En Italie, plusieurs versions s’affrontent. TMW a en effet expliqué que Cristiano Ronaldo souhaiterait continuer à la Juventus la saison prochaine. Le portail italien assure que le club comme le joueur n’auraient jamais vraiment envisagé un départ à la fin de cette saison. De l’autre côté, Calciomercato.it annonce au contraire que Cristiano Ronaldo serait prêt à faire d’énormes efforts afin de quitter la Juventus. Cela concernerait notamment son salaire, puisque le Portugais qui gagne 31M€ par an, serait prêt à revoir ses exigences à la baisse afin d’attirer le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid.

