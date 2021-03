Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille titanesque est lancée pour Haaland…

Publié le 24 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

En plus de Manchester City, le Real Madrid pourrait avoir à faire face au PSG pour le recrutement d’Erling Braut Haaland. Explications.

Il est l’un des joueurs qui va faire trembler le mercato estival. En effet, dans les petits papiers d’un bon nombre de clubs, Erling Braut Haaland serait susceptible de déchaîner une bataille royale entre plusieurs grosses formations d’Europe. Manchester City et le Real Madrid mèneraient la danse dans la course à la signature d’Haaland à en croire The Daily Telegraph . Néanmoins, le PSG relancerait tout ce dossier.

Haaland au centre de toutes les attentions