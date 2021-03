Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo discuterait pour Erling Braut Haaland !

Publié le 23 mars 2021 à 20h10 par Th.B.

Alors que Manchester City et le Real Madrid mèneraient la danse pour Erling Braut Haaland, le PSG pourrait se joindre à la bataille pour le Norvégien d’autant que l’avenir de Kylian Mbappé serait susceptible de s’écrire loin du club parisien.

Manchester City ou le Real Madrid ? D’après The Daily Telegraph , seuls ces deux géants du football européen pourraient concrètement mettre la main sur Erling Braut Haaland à l’intersaison. Certes, Chelsea serait également sur les rangs, mais les deux autres équipes feraient un travail tel qu’ils détiendraient la pole position dans la course à la signature d’Haaland. Interrogé sur son avenir, le principal intéressé a botté en touche tout en soulignant son engagement envers le Borussia Dortmund. « J'ai encore trois ans de contrat. Cela ne me dérange pas ». Mais les dés pourraient ne pas être déjà jetés dans le feuilleton Haaland. Pour le PSG du moins.

Des contacts initiés pour Haaland ?