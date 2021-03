Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La menace se confirme pour Zidane avec Haaland...

Publié le 23 mars 2021 à 17h00 par Th.B.

Dans le cadre du mercato estival, Manchester City s’apprêterait à mener la vie dure au Real Madrid dans le dossier Erling Braut Haaland. Un duel titanesque serait déjà escompté entre les deux grands noms du football européen.

Bien qu’il ait rappelé à tout le monde en conférence de presse lundi qu’il disposait d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland continue d’être lié aux plus grands clubs européens. Ces derniers mois, la Juventus, Manchester United, le PSG, le Bayern Munich, le FC Barcelone, Chelsea, Liverpool, le Real Madrid et Manchester City ont été plus ou moins annoncés comme potentielles prochaines destinations du Norvégien. En effet, empilant les buts que ce soit en Ligue des champions ou en Bundesliga avec le BvB , l’attaquant de 20 ans devrait quitter le club de la Ruhr à l’intersaison, disposant d’une clause libératoire fixée à 75M€ à compter de l’été 2022 et le Borussia Dortmund étant dans la possibilité de le vendre au prix fort lors du prochain mercato. Un prix de 150M€ serait réclamé par le pensionnaire de Bundesliga aux prétendants d’Haaland à en croire Ok Diario. Et la course à la signature d’Erling Braut Haaland se jouerait entre deux géants à présent.

Un duel au sommet entre Guardiola et Zidane ?